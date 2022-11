Contrôles routiers – Yverdon veut trois nouveaux radars fixes Le demi-million que vont coûter ces appareils devrait vite être remboursé, puisqu’ils seront installés dans des carrefours où les infractions sont légion. Fabien Lapierre

Ces radars équipés d’un laser contrôleront le respect du feu rouge et la limitation de vitesse à 50 km/h. La prise de photo se fera dans les deux sens, notamment pour voir la plaque arrière des deux-roues motorisés. PATRICK MARTIN-A

Les automobilistes circulant à Yverdon devraient être davantage surveillés, dès l’année prochaine. La Municipalité entend équiper son territoire de trois nouveaux radars fixes, selon un préavis envoyé au Conseil communal.

Le premier devrait être installé en 2023 au croisement de l’avenue de Grandson et de la rue William-Barbey. Un système de mesure a comptabilisé 549 feux rouges grillés en neuf jours sur les deux présélections, dont près de 5% par des voitures dans un sens. «Cela aurait rapporté un montant de 137’250 francs d’amendes d’ordre», souligne le document, sans même que les excès de vitesse n’aient été contrôlés.

En 2024, un second radar devrait prendre place un peu plus loin sur l’avenue, au carrefour avec la route de Sainte-Croix, où 102 infractions ont été relevées en huit jours, soit 25’500 francs d’amendes potentielles. Enfin, le troisième devrait être installé au feu sur l’axe principal d’agglomération menant à Y-Parc, qui affiche un taux d’excès de vitesse de 13,8% et 94’980 francs d’amendes possibles.

À cette allure, l’investissement de 510’000 francs pour les trois radars devrait être vite amorti.

«Nous venons de mener une campagne de répression forte ces trois derniers mois et nous avons été dépassés par le nombre d’incivilités. Malheureusement, la répression est efficace pour pacifier et faire respecter les règles.» Christian Weiler, municipal chargé de la Sécurité publique

«On ne veut pas faire plus de fric, tempère le municipal chargé de la Sécurité publique, Christian Weiler. Nous venons de mener une campagne de répression forte ces trois derniers mois en louant des radars et nous avons été dépassés par le nombre d’incivilités. Nos neuf radars pédagogiques les mesurent aussi. Malheureusement, la répression est efficace pour pacifier et faire respecter les règles.»

La moitié des radars sans flash

Actuellement, la Police Nord vaudois gère – outre un radar mobile acquis cette année – un parc de quatre radars fixes situés sur des carrefours et installés à partir de 2018. Ils contrôlent la vitesse et le respect du feu rouge. On apprend d’ailleurs dans le préavis qu’un boîtier sur deux ne flashe pas, la Ville ne disposant que de deux appareils photos, «déplacés de manière aléatoire».

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

