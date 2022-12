JEAN-PAUL GUINNARD

Yverdon se distingue cette fin de semaine par deux mesures de mobilité durable et de réponse à l’urgence climatique. Serait-ce les premières manifestations concrètes du changement de cap politique opéré par la coalition municipale rose-Verte?

La mise en service d’une soixantaine de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques place en effet la seconde ville du canton en pionnière cantonale dans sa volonté de ne pas laisser ses nombreux citoyens locataires et «sans borne fixe» sur le bas-côté de l’électromobilité. Cocorico!

Mais, c’est bien connu, nombre de projets semés en cours de législature sont récoltés lors de la suivante. Ici, la stratégie a certes été développée à l’époque sous l’égide du municipal socialiste des énergies Pierre Dessemontet – devenu entre-temps syndic – mais avalisée par un collège exécutif alors à majorité PLR. Idem pour le chauffage à distance, le traitement des micropolluants en cours de chantier ou les zones 30 km/h.

La récente diminution de plus de la moitié du volume projeté du parking de la place d’Armes porte a contrario la vision d’une Municipalité bien décidée à réduire la place de la voiture en ville. Les nombreuses pistes cyclables, carrefours réaménagés et vélos en libre-service décuplés ces derniers mois en témoignent aussi.

C’est également le cas de l’identification rapide des îlots de chaleur et de la stratégie de végétalisation élaborée pour y remédier. Mais pourquoi se limiter à 200 nouveaux arbres quand Nyon compte en planter 2500 et Lausanne 25’000 (en quinze ans cependant)?

Les contraintes budgétaires d’une Ville relativement pauvre en sont a priori la cause, la limitant à une ambition mesurée. Yverdon ne peut se démarquer sur tous les fronts de la transition écologique. Quid d’une rénovation énergétique accélérée des bâtiments communaux et de l’électrification de ses toitures? On verra ce que son futur plan climat exigera.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

