Yverdon lutte contre la chaleur – Yverdon vise deux fois plus d’ombre au parc des Rives du lac Dès le printemps prochain, une septantaine d’arbres et 750 buissons seront plantés, doublant la surface de canopée de ce lieu très fréquenté en été. Frédéric Ravussin

Dès le printemps prochain, une septantaine d’arbres et 750 buissons seront plantés. VILLE D’YVERDON – DR

Le moment n’aurait pas pu être mieux choisi. C’est au cœur de la touffeur de juillet que la Ville d’Yverdon a décidé d’annoncer son projet de végétalisation qualitatif du parc des Rives du lac. Cette extensification de l’arborisation d’un site très fréquenté à la belle saison s’inscrit dans la stratégie de végétalisation et de lutte contre les îlots de chaleur urbains déployée par la Municipalité.

En tout, 73 arbres et 750 buissons seront plantés au printemps prochain sur cet immense espace public hérité d’Expo.02. Une action grâce à laquelle la couverture arborisée du parc sera plus que doublée, passant de 5559 m2 à 11’594 m2. «Il s’agira évidemment d’attendre une quinzaine d’années que les arbres aient atteint une taille respectable pour qu’elle déploie tous ses effets, mais cette surface d’ombrage sensiblement augmentée apportera un rafraîchissement bienvenu, améliorant de fait la fonction d’accueil du site», souligne Antoine Sauser, adjoint au chef du Service des travaux et de l’environnement.

Pour découvrir à quoi ressemblera le parc des Rives d’ici à quelques années, il suffit de glisser la barre verticale qui se trouve sur la droite de l’image vers la gauche. VILLE D’YVERDON – DR

Cette opération engendre également un gain en termes de diversité végétale. Ce ne sont ainsi pas moins de 18 espèces d’arbres qui ont été choisies: érables champêtres, micocouliers de Provence, pins sylvestres, chênes chevelus ou des marais et autres tilleuls à petites feuilles. Face à la problématique du réchauffement climatique, il s’agit pour la plupart d’essences résilientes et à forte canopée. «Le vrai défi, c’est qu’on se trouve dans une zone qui peut être inondée. On a donc opté pour des arbres aussi aptes à tenir les pieds dans l’eau pendant au moins un mois», reprend Antoine Sauser.

Pour ce qui est de la végétation basse, la Ville mise sur des haies vives indigènes, composées de sureau noir, de saule, de verne et d’if. Outre leurs fonctionnalités au niveau de la biodiversité et du paysage, elles jouent un rôle important de brise-vent pour les espaces de détente du parc.

Création de buttes paysagères

L’image de synthèse qui illustre les intentions municipales s’en fait le reflet: arbres et buissons ne seront pas mis en terre que dans des secteurs actuellement hautement dénudés. Le secteur qui longe la Thièle jusqu’à son embouchure sera lui aussi bien servi. «C’est de la compensation anticipée. Le jour où il faudra renouveler les peupliers carolins qui s’y trouvent, on y préservera ainsi de l’ombrage.»

«On se trouve dans une zone qui peut être inondée. On a donc opté pour des arbres capables de tenir un mois les pieds dans l’eau.» Antoine Sauser, adjoint au chef du Service des travaux et de l’environnement

À noter encore que le projet – dont l’enveloppe, études comprises, tourne autour de 350’000 - 400’000 francs – va aussi amener un peu de relief au parc des Rives, puisque à la faveur de la plantation des bosquets des buttes paysagères d’une huitantaine de centimètres seront créées.

