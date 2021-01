Procès de Beny Steinmetz – Yves Bertossa demande de punir un «cas d’école de la corruption» Dans son réquisitoire, le procureur a soutenu que Beny Steinmetz et son groupe minier BSGR ont bien corrompu l’épouse du président guinéen. La démonstration s’appuie sur une masse de documents, parfois accablants. Sylvain Besson

Les procureurs Caroline Babel Casutt et Yves Bertossa lors du réquisitoire. PATRICK TONDEUX

«Des e-mails, des écoutes, des procès-verbaux: on a tout dans cette procédure.» Tout ce qu’il faut pour condamner le magnat des mines Beny Steinmetz et ses deux coaccusés, jugés depuis lundi à Genève pour corruption d’agent public étranger et faux dans les titres. Dans son réquisitoire, le premier procureur genevois Yves Bertossa a décrit les agissements de Beny Steinmetz et de son groupe en Guinée comme un «cas d’école de la corruption», ce «mal insidieux qui ronge l’humanité», selon une formule empruntée à l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan. Il demande cinq ans de prison et une créance compensatrice (confiscation) de 50 millions de francs contre Beny Steinmetz, quatre ans et 11 millions de dollars contre son coaccusé Frédéric C., deux ans avec sursis et 150’000 dollars contre la gérante du groupe de Beny Steinmetz.