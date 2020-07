Justice – Yves Bouvier: «C’est une victoire totale à Monaco» La procédure pénale pour escroquerie et blanchiment qui a été initiée à Monaco par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev contre le marchand d’art suisse Yves Bouvier est définitivement annulée. En revanche, la procédure ouverte à Genève suit son cours.

Le contentieux qui oppose Dmitry Rybolovlev à Yves Bouvier (photo) occupe la justice de plusieurs pays depuis 2015. KEYSTONE/archive

La procédure pénale pour escroquerie et blanchiment qui a été initiée à Monaco par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev contre le marchand d’art suisse Yves Bouvier est définitivement annulée. La Cour de Révision de Monaco a confirmé une décision de la Cour d'Appel monégasque prise en décembre dernier, ont annoncé mercredi les avocats des deux parties.

«C’est une victoire totale et définitive à Monaco. Voilà cinq ans que je clame mon innocence, et aujourd’hui la justice monégasque m’a enfin donné raison», a déclaré Yves Bouvier dans un communiqué transmis aux médias suisses.

Dmitry Rybolovlev reproche à Yves Bouvier d’avoir surfacturé les œuvres d’art qu’il lui proposait d’acheter, alors qu’il le payait déjà en tant que mandataire pour lui trouver des tableaux rares. Ces pratiques auraient eu cours pendant plus de dix ans.

L’homme d’affaires russe, propriétaire du club de football de l’AS Monaco, estime avoir perdu un milliard de francs dans l’aventure. Il considère avoir été escroqué et abusé par une personne qui avait sa pleine confiance.

Procédure en Suisse

Si la procédure monégasque est annulée, la procédure ouverte à Genève contre le marchand d’art pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment d’argent suit son cours, ont souligné Marc Henzelin et Sandrine Giroud, les avocats genevois de Dmitry Rybolovlev. A Monaco, les juges ne se sont pas prononcés sur le fond de l’affaire, ont-ils précisé.

Dmitry Rybolovlev accuse Yves Bouvier de s’être octroyé des marges occultes sur 38 œuvres d’art qu’il a achetées grâce à son aide. Parmi les peintures se trouve notamment «Le Christ comme Salvator Mundi» de Léonard de Vinci. Le milliardaire l’avait acquis pour 127,5 millions de dollars, avant de le revendre pour 450 millions.

Le contentieux qui oppose Dmitry Rybolovlev à Yves Bouvier occupe la justice de plusieurs pays depuis 2015. Des tribunaux monégasques, à Singapour et aux Etats-Unis ont déjà été amenés à se pencher sur certains volets de l’affaire. En Suisse, une plainte pénale a été déposée en 2017. Son instruction a été confiée au canton de Genève.

Yves Bouvier, de son côté, avait contre-attaqué, en 2017, en portant plainte contre le richissime russe, l’accusant de corruption pour avoir selon lui usé de ses relations avec des policiers monégasques. A l’époque, il avait estimé son préjudice à plus de 1 milliard de francs, cette affaire ayant porté atteinte à sa réputation.

Répliques d’avocats

Avocat genevois d’Yves Bouvier, David Bitton a souligné mercredi dans un communiqué que les attaques de Dmitry Rybolovlev «n’ont rien à voir avec le rôle de M.Bouvier comme marchand d’art». Selon lui, l’homme d’affaires souhaitait notamment «déprécier artificiellement la valeur de sa collection dans le cadre de sa procédure de divorce».

«Les allégations diffamatoires de M.Bouvier et de ses avocats relèvent du fantasme», ont répliqué en soirée les avocats genevois de M. Rybolovlev, Me Hervé Temime et Martin Reynaud, cités dans un communiqué. En revanche, les plaintes déposées contre M. Bouvier sont «fondées sur les preuves claires et accablantes d’une escroquerie de plusieurs centaines de millions d’euros», ont-ils ajouté.

( ATS/NXP )