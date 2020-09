Polémique sur les réseaux sociaux – Yves Nidegger vilipende ses collègues de parti Le conseiller national genevois UDC accuse, sur Facebook, deux de ses collègues romands de contribuer à «dissoudre le pays». Julien Wicky

Yves Nidegger s’en est pris sèchement à sa collègue de parti Céline Amaudruz pour un vote sur le changement de sexe à l’état civil. Keystone/Alessandro della Valle

Yves Nidegger s’en amuse volontiers: il aime les phrases chocs, les descriptions «cruelles» de la réalité. L’avocat genevois et conseiller national UDC vient cependant de franchir un nouveau pas, celui d’attaquer frontalement et publiquement deux de ses collègues de parti, à savoir sa colistière genevoise Céline Amaudruz et le Fribourgeois Pierre-André Page. En cause? Leur vote favorable, la semaine dernière au Conseil national, à une motion qui demandait de faciliter le changement de sexe à l’état civil pour les personnes transgenres et intersexes, y compris pour les mineurs.