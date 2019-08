Yves Ravenel gouverne ses vaches et préside le Grand Conseil

Ce n’est pas le plus turbulent du Grand Conseil qui grimpe au perchoir. Personnage retenu, Yves Ravenel, 54 ans, est le premier citoyen du Canton de Vaud pour l’année parlementaire 2019-2020. Ses collègues députés l’ont élu à leur présidence juste avant la pause estivale. «Il peut paraître réservé au premier abord, mais c’est quelqu’un qui dit franchement son avis», prévient Nicolas Rochat Fernandez. Le socialiste l’a côtoyé plusieurs années au bureau du Grand Conseil. L’intéressé dit lui-même qu’il n’est pas un fort en gueule. Il n’aime pas ça. «Je préfère prendre le temps pour expliquer mes positions, dialoguer.» Un trait de caractère qui colle plutôt bien à cette fonction de président, qui se joue plus sur la forme que sur le fond.

Les Ravenel sont agriculteurs de père en fils. En revanche, Yves est le seul membre de la famille à s’être pris au jeu de la politique. «Cela n’intéressait pas mon père et mon fils ne semble pas s’y intéresser non plus», résume l’élu. L’exploitation familiale à Trélex, au-dessus de Nyon, compte une cinquantaine de laitières. C’est surtout son fils qui s’occupe désormais de la ferme. «Mais je mets un point d’honneur à traire mes vaches chaque matin», assure Yves Ravenel. Même si cela devient de plus en plus compliqué avec ses engagements.

D’autant plus que la présidence du Grand Conseil exige de faire beaucoup de représentation. Son année présidentielle a d’ailleurs commencé sur les chapeaux de roues avec la Fête des Vignerons et le 100e anniversaire de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes à Savigny. S’ajoute la campagne pour les élections fédérales de cet automne. Yves Ravenel brigue un siège au Conseil national.

Trente ans de politique

«Cette année, cela fait trente ans que je fais de la politique», remarque-t-il. L’agriculteur a franchi les étapes à son rythme. Conseiller communal durant quinze ans, il entre à la Municipalité en 2004. «Et puis j’ai voulu aller voir à l’échelon cantonal. Mais pour être candidat au Grand Conseil il fallait d’abord adhérer à un parti.» Il entre à l’UDC en 2012. «J’ai une sensibilité agrarienne, c’est là que je me sentais le mieux. Je ne regrette pas.»

La même année, il est élu député. Président de la Commission pour la quatrième révision du plan directeur cantonal, il a dû se coltiner la thématique complexe de l’aménagement du territoire. Présider cette commission a été «un apprentissage», selon lui. «Il sait prendre du recul sur les dossiers et s’affranchir d’une position dogmatique», observe Nicolas Rochat Fernandez.

Poursuivant son petit bonhomme de chemin en politique, Yves Ravenel accède à la syndicature de Trélex en 2016. «Comme syndic, il faut essayer de mettre les gens d’accord, j’adore faire ça.» Mais il constate aussi que les gens sont devenus plus procéduriers, la «symbiose» entre les habitants est de moins en moins évidente.

Trélex fait partie de ces villages vaudois qui ont complètement changé en quelques décennies. «Quand j’étais gamin, nous étions 400 habitants et il y avait treize familles d’agriculteurs, maintenant nous sommes 1400 et il reste six exploitations agricoles. Tout évolue, il faut s’adapter», observe placidement le syndic.

Du calme, Yves Ravenel en aura besoin pour présider les débats du Grand Conseil qui ont tendance, parfois, à tourner en rond. «Un parlement, c’est fait pour parlementer», rappelle-t-il avec un certain sens terrien.