Un photographe dans la course – Yves Ryncki est les yeux des 5 Jours du Léman La 30e édition de la plus longue régate du lac s’est élancée dimanche, toujours sous le regard émerveillé du photographe vaudois, fidèle au poste depuis les premiers jours. Grégoire Surdez

1 / 9 Un départ sans vent peut générer des tableaux sublimes au large de Vidy. Yves Ryncki

Il est les yeux des 5 Jours. Depuis trente ans, il pointe son objectif sur les Surprises quand les fous du lac se tirent la bourre sur le Léman. Dimanche, Yves Ryncki était fidèle au poste comme on est fidèle en amitié lorsque 32 duos ont coupé la ligne de la plus longue régate lacustre. Les 5 Jours du Léman disent tout d’emblée. La durée et le lieu de cette course pas comme les autres. Une classique qui ne s’offre qu’à des marins endurants, bien préparés et biberonnés aux spécificités de ce terrain de jeu qui est toujours le même et qui, pourtant, est à chaque fois différent. «Même après toutes ces années, on est encore surpris par des choses qu’on n’avait pas vues, ou alors différemment. Chaque édition est différente et pleine de surprises.»