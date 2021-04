Zadisme

Un mouvement fondamental

À propos de l’article intitulé «On ne pensait pas tenir si longtemps dans les arbres» («24 heures» du 13 avril 2021).Merci à «24 heures» pour ces pages et le récit de «Grelinette» et «Écureuil». Comment ne pas être de tout cœur avec eux? Il fallait du courage! J’aimerais signaler le livre de Richard Powers «L’arbre Monde», Grand Prix de littérature américaine 2018 et Prix Pulitzer 2019. C’est la bible de tout zadiste qui nous aide à comprendre que ce mouvement est universel et qu’il est urgent et fondamental pour l’avenir des forêts et donc de notre planète. Ce livre permet de mesurer aussi la modération de la police vaudoise!