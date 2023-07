Football – Zakaria parti pour rester à Londres? Denis Zakaria ne devrait pas avoir à déménager cet été. Prêté par la Juventus à Chelsea la saison dernière, le milieu de terrain genevois de 26 ans est suivi avec insistance par West Ham United. Robin Carrel

Denis Zakaria avec le maillot de la Suisse face à Andorre. AFP

Prenez la District Line sur 19 arrêts, puis la Central pour un dernier saut de puce et marchez ensuite un petit quart d'heure à travers le Queen Elizabeth Olympic Park. Le voyage entre Stamford Bridge et le Stade olympique de Londres dure un peu plus d'une heure et c'est le chemin que risque de parcourir l'ancien junior du Servette FC lors de ce mercato estival.

Car Denis Zakaria est annoncé avec insistance du côté de West Ham. Le club londonien est en passe de céder sa star Declan Rice à Arsenal pour pas loin de cent millions de nos francs et le milieu de terrain de l'équipe de Suisse est la principale cible des «Hammers» pour le remplacer. Les «Irons», vainqueurs de la Conference League il y a quelques semaines, auront un calendrier démentiel en 2023/2024 et le Suisse ne sera pas de trop de l'entrejeu.

Servettien de 2004 à 2014, le Genevois a ensuite transité par les Young Boys et le Borussia Mönchengladbach. Il s'est engagé contre une dizaine de millions de francs à la Juventus à la toute fin du mercato hivernal en janvier 2022 et ce choix, dix-huit mois plus tard, n'était sans doute pas le plus judicieux. Zakaria n'a participé qu'à 11 matchs de Serie A, avant d'être envoyé à Chelsea, en prêt, sept mois plus tard. A Londres, il a dû longtemps patienter avant d'enfin fouler les pelouses du Championnat d'Angleterre, pour seulement sept apparitions au final.

Cet été, les candidats se pressent tout de même au portillon pour le relancer. Le natif de Genève avait surtout des fans en France, où Marseille et Lens avaient envie de lui faire découvrir la Ligue 1 et de lui permettre d'être titulaire en Ligue des Champions. Mais au XXIe siècle, quand une formation du Championnat d'Angleterre vous fait les yeux doux, les recruteurs des autres championnats n'ont généralement plus que les leurs pour pleurer. L’affaire pourrait se décanter cette fin de semaine déjà.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

