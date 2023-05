Football – Zeki Amdouni définitivement transféré au FC Bâle Le club rhénan a levé l’option d’achat de l’attaquant genevois qui appartenait au Lausanne-Sport. Il a signé un contrat jusqu’au terme de la saison 2026-2027. Ruben Steiger

Zeki Amdouni a a signé jusqu’en 2027 avec le FC Bâle. keystone-sda.ch

Mardi, le FC Bâle a annoncé avoir levé l’option d’Andy Diouf et de Zeki Amdouni. Les deux joueurs ont signé un contrat avec les Rhénans jusqu’au terme de la saison 2026-2027. Le transfert définitif de Zeki Amdouni représente une bonne affaire pour le Lausanne-Sport.

Pour rappel, le Genevois appartenait au club vaudois et était prêté en Super League depuis le mois de juillet 2022. Originellement, ce prêt devait durer deux ans, mais le FC Bâle, en raison des bonnes prestations du joueur, a décidé de payer l’option d’achat avec un peu d’avance. En 45 sorties cette saison, toutes compétitions confondues, l’international helvétique a inscrit 16 buts et délivré 4 passes décisives. Selon nos informations, le montant de la transaction se lèverait à environ 4 millions de francs suisses.

Le milieu de terrain Andy Diouf était quant à lui prêté par le Stade Rennais, pensionnaire de Ligue 1.

«Avec Zeki et Andy, nous avons pu engager définitivement deux joueurs absolument exceptionnels. Malgré leur jeune âge, les deux joueurs ont connu une évolution remarquable et positive cette saison», a déclaré Heiko Vogel, le directeur sportif et entraîneur intérimaire du FC Bâle dans un communiqué.

