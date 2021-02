Football – Zeki Amdouni, l’homme qui sait saisir sa chance Titulaire pour la première fois de la saison, l’attaquant a réconcilié Stade-Lausanne avec le réalisme. Un doublé de classe pour une victoire 4-1 sur Winterthour. Florian Vaney

Zeki Amdouni a réalisé un beau doublé face à Winterthour. © Marius Affolter

On avait peur de l’avoir perdu, Zeki Amdouni. Encensé de toute part lors de ses débuts en Challenge League la saison dernière, le Genevois de 20 ans était en partie retombé sur terre. Non pas qu’il ait pris la grosse tête, simplement qu’il lui a fallu se faire au foot professionnel. Du temps de jeu limité, une blessure, l’arrivée d’un nouveau coach sur le banc qui n’en a longtemps rien fait de plus qu’un joker. Une place dans ce monde-là s’obtient sur le long terme, en saisissant sa chance aussi souvent que possible.

Le refrain n’a rien de novateur, mais Amdouni l’a retenu à merveille. Il y a une année et demie, il claquait un fantastique doublé pour sa deuxième titularisation à ce niveau. Cette saison, il a fallu plus de temps pour y avoir droit. Dix-neuf échéances pour enfin commencer un match. Une éternité. L’ancien Carougeois aurait pu estimer qu’on le coupait en plein élan, s’impatienter, d’autant plus lorsqu’il a vu le ballon du 1-0 lui filer à quelques centimètres du crâne.