Football – Zeki Amdouni: «Il nous manque encore un peu cette malice» Actuel meilleur buteur du LS avec quatre réussites, l’attaquant est conscient qu’une victoire contre les Tessinois à la Tuilière, ce dimanche (16h30), est presque impérative. Interview. André Boschetti

Zeki Amdouni, ici à la lutte avec le Lucernois Marvin Schulz, n’a pas réussi à marquer dimanche dernier. Il demeure néanmoins le meilleur buteur lausannois avec déjà quatre réussites, cette saison. FRESHFOCUS

La déception de ces deux points perdus contre Lucerne a-t-elle été vite digérée?

Oui, il le faut, mais la frustration d’avoir laissé Lucerne repartir de la Tuilière avec ce nul est longtemps restée bien présente. Quand on mène 1-0, chacun sait que tout peut arriver, même lorsque l’on a, comme nous, le match bien en mains et face à soi un adversaire qui n’a pratiquement jamais été dangereux avant que l’on encaisse ce but évitable. Ce qui est rageant, c’est que nous avions auparavant manqué plusieurs occasions de marquer ce deuxième but qui nous aurait certainement mis à l’abri. Après leur égalisation, en forme de coup de massue, il est devenu compliqué mentalement de reprendre l’avantage.

Avec en plus cette défaite un brin imméritée contre YB une semaine plus tôt, vous commencez à laisser beaucoup de points en route, non?

Peut-être, mais ce que je préfère retenir, c’est la progression constante que nous connaissons depuis quelques semaines. Il est très positif que nous soyons parvenus à affronter le quadruple champion de Suisse sur son terrain sans peur et en faisant jeu égal avec lui. Une belle prestation gâchée par deux buts malheureux. Disons que YB a eu, ce soir-là, la chance qui accompagne souvent le champion. Lorsque les résultats ne sont pas ceux que nous espérons, il devient primordial de d’abord retenir le contenu positif de ce que nous proposons.

Justement, qu’est-ce qui a changé au sein du groupe depuis la dernière pause internationale?

Ce break nous a à la fois fait beaucoup de bien mentalement et nous a donné l’occasion de beaucoup travailler cet aspect défensif qui nous posait quelques problèmes. Sans vraiment mal jouer, nous concédions trop de buts sur des erreurs évitables. D’où une petite perte de confiance qui nous était préjudiciable. Et puis, nous avions aussi la mauvaise habitude de souvent encaisser le premier but. Un problème que nous avons heureusement résolu ces derniers temps.

La défense est effectivement en progrès. Il est maintenant indispensable que l’offensive soit plus prolifique pour sortir de la zone rouge. Que manque-t-il au LS pour qu’il retrouve de l’efficacité?

(Il sourit) Pour moi, gagner tous nos matches 1-0 me conviendrait parfaitement. Mais bon, c’est vrai que vu notre potentiel offensif, nous nous devons de faire beaucoup mieux. Il y a, chez nous, des attaquants de qualité qui possèdent des profils très différents et complémentaires. Pour exploiter au mieux ce potentiel, certains automatismes, qui viennent avec le temps, nous font toutefois encore parfois défaut devant. Mais le fait que, depuis quelques matches, le même onze, ou presque, démarre les parties nous aide à progresser dans ce domaine. Et puis, nous sommes jeunes et il nous manque peut-être encore un peu cette malice et ce vécu qui ne viennent qu’avec la répétition des matches. Mais ça va venir, je n’ai pas de doute à ce sujet.

Lugano et sa défense de fer ne semblent pas l’adversaire idéal, non?

C’est une bonne équipe qui joue en confiance actuellement. Mais nous avons toujours réalisé de bonnes performances face aux meilleurs. A ce sujet, nous ne craignons vraiment personne dans ce championnat. Cela dit, il est évident que, dans notre situation, nous devrons repartir avec les trois points, dimanche. Peu importe la manière.

Et en ce qui vous concerne, êtes-vous un peu étonné de vos bonnes performances jusque-là?

Pas vraiment. Lors des matches de préparation, j’avais presque marqué à chaque match. Une réussite qui m’a donné pas mal de confiance en moi. Mais je suis convaincu que je peux faire encore beaucoup mieux. Les quatre buts marqués jusqu’à présent ne me suffisent pas du tout.

Après ce duel contre Lugano, vous allez retrouver la sélection suisse M21. Ces rendez-vous internationaux contribuent-ils beaucoup à votre progression?

Absolument. Le fait de côtoyer les meilleurs Suisses de ma génération est très stimulant. Et puis, comme ils jouent presque tous en Super League, ça me permet aussi de mieux savoir ce qui se passe dans les autres clubs. Ensuite, il est toujours très motivant de se mesurer à de bonnes équipes européennes et très rassurant de constater que l’on ne souffre pas du tout de la comparaison. Notre objectif est d’ailleurs très clair: la qualification pour l’Euro M21. Pour arriver à cette confrontation probablement décisive aux Pays-Bas, l’an prochain, il sera d’abord capital de ne pas égarer de points contre nos autres adversaires.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.