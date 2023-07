Zeki Amdouni (ici face au Servettien David Douline) n’aura pas passé plus de temps au FC Bâle qu’au Lausanne-Sport. Un an seulement après son arrivée dans la cité rhénane, le Genevois rejoint Burnley et la Premier League. Un transfert qui fait aussi le bonheur financier du LS.

BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO