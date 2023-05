Concours: gagnez l’édition collector du jeu – «Zelda: Tears of the Kingdom», ou le jeu de l’année? Nous avons pu tester en exclusivité le nouveau «Zelda». Un jeu qui risque de marquer, une fois de plus, le monde du jeu vidéo grâce à des nouveautés épatantes. Découvrez notre critique. Lauriane Sanchis

Les fans l’attendaient depuis six ans. Nintendo a enfin sorti la suite de «Zelda: Breath of the Wild», un opus qui, rappelons-le, a marqué de façon indélébile le monde des jeux vidéo. En effet, à l’époque, il a révolutionné la façon de concevoir un open world, laissant au joueur l’occasion de jouir d’une liberté sans concession. En s’imposant comme «chef-d’œuvre» vidéoludique, cet opus a, par la même occasion, offert un second souffle à la franchise de Nintendo qui semblait s’essouffler depuis plusieurs années avec des jeux «Zelda» trop répétitifs, voire ordinaires, comme «Skyward Sword».

Souvent imité, encore jamais égalé, «Breath of the Wild» a mis la barre haut. Peut-être trop haut? C’est en tout cas ce que craignaient de nombreux fans lorsqu’ils ont appris que Nintendo offrait une suite directe à ce jeu iconique. Et pourtant, après avoir pu tester en exclusivité «Zelda: Tears of the Kingdom», nous pouvons l’affirmer: ce nouveau chapitre parvient bel et bien à sortir de l’ombre de son grand frère.

Tears of the Kingdom, ça donne quoi?

Son level design (c’est-à-dire la conception de niveaux de jeu) innovant et singulier, basé sur la verticalité, est l’une des forces principales de ce jeu. Le gameur va désormais pouvoir naviguer librement, sans le moindre chargement, entre le ciel, la terre et les souterrains. De quoi occuper pendant de nombreuses heures les joueurs qui souhaitent découvrir tous les secrets que cache cette nouvelle carte, bien plus grande mais toujours aussi remplie, que celle de «Breath of the Wild».

Parmi les nouveautés, il y a les pouvoirs de Link, qui auront un impact important sur le gameplay (c’est-à-dire la façon dont on joue au jeu). Pour ne citer qu’une de ces nouvelles compétences, on parlera «d’Amalgame». Elle permet à Link de fusionner des éléments ensemble afin de créer de nouvelles armes, plus résistantes et puissantes. Ces nouveautés mettent constamment la créativité du joueur à rude épreuve, et ça, on ne s’en lasse pas!

Au-delà de la technique, «Tears of the Kingdom» parvient à jouer subtilement avec la corde sensible des gameurs. Les fans de la première heure ne manqueront certainement pas de décrocher quelques sourires – ou quelques larmichettes, pour les plus mélancoliques – en découvrant les nombreux Easter eggs (une fonctionnalité cachée ou un clin d’œil dans un jeu vidéo) dissimulés dans les quatre coins du royaume.

Enfin, une autre bonne nouvelle pour les amateurs de cette série: cette fois-ci, l’opus ne fait pas l’impasse sur les donjons. Ceux-ci, accompagnés de leurs énigmes emblématiques, ont en effet été les grands absents de «Breath of the Wild», et cela a fait beaucoup de bruit auprès de la communauté. Nintendo n’est pas resté sourd, pour notre plus grand plaisir!

Les + et les - Afficher plus Les points forts: - Le retour des donjons - La verticalité de la map - Le bestiaire plus varié Les points faibles: - Une prise en main difficile due aux nombreux raccourcis - Des sanctuaires qui rappellent trop «Breath of the Wild»

Gagnez l’édition collector du jeu

Pour vous faire votre propre avis sur ce nouvel opus de «Zelda», la «Tribune de Genève» et Nintendo vous offrent l’occasion de gagner l’édition collector de «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». Pour tenter de gagner, répondez à notre quiz et nous tirerons au sort le vainqueur mardi 16 mai à midi. L’heureux gagnant sera contacté par mail.

