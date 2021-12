Ukraine – Zelensky se félicite du «ferme soutien» de Biden face à Poutine Le président ukrainien a discuté jeudi par téléphone avec son homologue américain, alors que la menace russe sur son pays se fait de plus en plus pressante.

Volodymyr Zelensky à Kiev le 8 décembre 2021. AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué jeudi le «ferme soutien» apporté selon lui par Joe Biden à son pays, après une conversation téléphonique entre les deux dirigeants à propos de la situation à la frontière avec la Russie, où Moscou masse des troupes, laissant craindre une escalade militaire.

Les deux chefs d’État se sont parlé pendant une heure et demie, a indiqué Kiev, deux jours après le sommet virtuel au cours duquel Joe Biden a menacé Vladimir Poutine de sanctions comme il «n’en a jamais vu» en cas d’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Lors de leur appel, Joe Biden et Volodymyr Zelensky ont notamment «discuté de formats possibles de résolution du conflit au Donbass», région de l’Est ukrainien théâtre de sanglants affrontements depuis 2014, a indiqué le chef d’État ukrainien.

Le président américain, qui ne cesse d’insister sur l’importance de la diplomatie dans ce dossier sensible, s’est ensuite concerté avec les dirigeants du «groupe des neuf de Bucarest», qui rassemble des pays d’Europe de l’Est membres de l’Otan.

Les Occidentaux accusent depuis plus d’un mois la Russie d’avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne. Le Kremlin assure répondre à des «provocations» et vouloir assurer sa sécurité.

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont parlé deux heures mardi pour notamment tenter de résoudre cette crise, sans parvenir à faire tout à fait retomber les tensions, bien que les deux camps aient évoqué des discussions utiles. «J’ai été très clair, si en effet (Poutine) envahit l’Ukraine», il y aura des «conséquences économiques comme il n’en a jamais vu», a déclaré mercredi Joe Biden, écartant toutefois l’envoi de troupes américaines, Kiev n’étant pas membre de l’Otan.

«Mensonge», selon Moscou

Les tensions avec Moscou réveillent le spectre d’une flambée meurtrière en Ukraine, pays pauvre d’Europe orientale déchiré depuis sept ans par une guerre entre Kiev et des séparatistes pro-russes. Ce conflit a fait plus de 13’000 morts et son règlement politique, prévu par les accords de Minsk de 2015, est dans l’impasse.

La Russie nie toute velléité belliqueuse envers son voisin, dont elle a annexé la péninsule de Crimée en 2014, mais s’oppose catégoriquement à l’adhésion de cette ex-république soviétique à l’Otan.

Vladimir Poutine a soutenu jeudi que les populations russophones dans le Donbass souffraient d’une «russophobie», un «premier pas vers un génocide». La veille, il avait affirmé que Moscou avait «le droit de protéger sa sécurité», estimant que laisser l’Alliance atlantique s’approcher de ses frontières sans réagir serait «criminel». Selon le dirigeant russe, une telle adhésion «s’accompagnerait sans aucun doute d’un déploiement de contingents militaires, de bases et d’armements qui nous menace(raient)».

Pendant son entretien avec Joe Biden, Vladimir Poutine a notamment demandé des «garanties juridiques sûres» qui empêcheraient l’Ukraine de rejoindre l’Otan. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a toutefois indiqué jeudi qu’un format de discussion avec Washington pour évoquer ces garanties n’avait pas été encore défini.

De son côté, le chef de l’état-major militaire russe, le général Valéri Guerassimov, a balayé jeudi comme un «mensonge» le plan d’invasion de l’Ukraine prêté à Moscou. Par ailleurs, il a averti Kiev contre toute tentative de reprendre militairement les territoires séparatistes du Donbass. «Toute provocation des autorités ukrainiennes pour régler le problème du Donbass (est de l’Ukraine) par la force sera stoppée», a prévenu le général Guerassimov.

«Conséquences stratégiques»

Pour l’instant, les Occidentaux maintiennent leur pression diplomatique sur Moscou et ont évoqué mercredi la possibilité d’infliger de nouvelles sanctions, si nécessaire. Le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, a menacé en particulier Moscou de «conséquences» pour le gazoduc controversé Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne, en cas d’invasion.

Le conseiller américain pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, a insisté sur cette option «absolument prioritaire» visant ce gazoduc cher à Moscou. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le président du Conseil européen Charles Michel sont aussi convenus, lors d’un entretien, «de la nécessité d’imposer des sanctions rapides et sévères» si l’escalade militaire s’intensifiait.

Le président Biden a indiqué qu’une attaque russe contre Kiev entraînerait un renforcement de la présence militaire américaine sur les territoires des membres de l’Otan en Europe de l’Est. Il a également évoqué l’envoi de «moyens de défense» supplémentaires à Kiev, qui recevra déjà des «armes légères et des munitions» envoyées cette semaine dans le cadre d’un plan de soutien américain.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.