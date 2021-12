Carte blanche – Zemmour voit le mal au mauvais endroit

Dans une interview à un journal local lausannois, le candidat «outsider» et très médiatisé de la prochaine présidentielle française, Eric Zemmour, laissait comprendre que plusieurs problèmes majeurs expliquent le mal qui ronge, selon lui, notre pays voisin. Il répertoriait notamment la désindustrialisation, la «caste médiatico-politique», comme il la nomme, et bien sûr la migration, qui menacerait l’identité originelle du pays des Gaulois. Tout en exprimant de la sympathie pour la Suisse, il en appelait à la vigilance car on ne serait pas à l’abri de ces syndromes-là.

Le discours de ce tribun charismatique synthétise ce qu’il y a de plus populiste. Il revisite et réchauffe des vieilles recettes réactionnaires nationalistes, en se posant en tant que victime, sans apporter une once de solution à des vrais problèmes de société et de cohésion sociale qui se posent dans l’Hexagone, comme dans d’autres pays occidentaux.

«Un style politique qui a clairement pour finalité la conquête du pouvoir par l’instrumentalisation symbolique et la désignation de coupables.»

Ses discours provocants comprennent de nombreuses caractéristiques de la verve populiste. Tout d’abord, il y a l’anti-élitisme récurrent. Il est au cœur du populisme protestataire, avec comme ligne de mire des catégories moyennes de la population qui se seraient précarisées en raison de la mondialisation des biens, des services et du capital au service d’une élite. Notons au passage qu’il en fait aussi partie. Il s’agit donc d’un récit qui est mené au nom du peuple et pour le protéger des oligarchies «ennemies» séparées du socle populaire.

Le populisme «zemmourien» est aussi identitaire. Sa rhétorique se base sur un rejet de l’étranger, de l’Autre, qui représenterait, selon lui, une réelle menace pour l’identité nationale occidentale. Sa verve vise à stigmatiser la différence. Elle parasite sciemment le débat public sur les vrais enjeux socio-économiques, en mettant l’accent sur la distance culturelle des personnes migrantes ou issues de familles migrantes extra-occidentales, et en les désignant comme la source des problèmes que connaissent différentes couches de la population «indigène».

En résumé, cette démagogie de vouloir représenter le peuple est un style politique qui a clairement pour finalité la conquête du pouvoir par l’instrumentalisation symbolique et la désignation de coupables que sont ceux «d’en haut» ou «d’en face». Certes, il faut comprendre le phénomène Zemmour dans le cadre des constellations et calculs électoralistes de l’establishment politique en place; toutefois, ses paroles font des dégâts dans la durée et polarisent la société.

Un modèle suisse bien différent

Ce qui est désobligeant, c’est qu’Eric Zemmour jette son dévolu sur le modèle de notre pays, alors que la prospérité helvétique ne repose pas du tout sur des prémisses de cet avatar boulangiste ou bonapartiste. Au contraire, elle est historiquement érigée sur l’égalité des chances pour toutes et tous, sur l’accès facilité à l’éducation et la formation de qualité, sur l’innovation, sur la recherche de solutions de consensus, sur la démocratie locale, sur la stabilité des institutions et surtout sur le respect et la valorisation de la pluralité culturelle innée à la Suisse.

Et non, Monsieur Zemmour, la diversité n’est pas un frein à la prospérité et au bien-être, mais au contraire, elle l’embellit et l’enrichit. C’est bien l’exclusion, la division et le racisme qui les minent.

Bashkim Iseni Afficher plus Délégué à l’intégration de la Ville de Lausanne Sébastien Anex

