Ski alpin – Zenhäusern à la lutte pour la victoire à Chamonix Le Haut-Valaisan (2e à 2 centièmes de Schwarz) a profité de son dossard numéro 1. Meillard (8e) a limité la casse. Ugo Curty, Chamonix

Ramon Zenhäusern est en lice pour fêter son deuxième succès de l’hiver en slalom. AFP

La pluie n’a pas douché les espoirs de Ramon Zenhäusern à Chamonix. Le Haut-Valaisan a bénéficié du premier dossard pour passer entre les gouttes sur le tracé initial. Seul l’Autrichien Marco Schwarz l’a devancé de deux centièmes. La lutte pour le podium sera passionnante en deuxième manche (dès 12h30) puisque le Français Clément Noël s’est glissé à la troisième place avec trois centièmes de retard seulement. «Ce n’était pas beau à voir, et ce n’était pas beau à skier», a résumé le slalomeur tricolore sous des précipitations importantes.

Rochat s’incruste

Numéro 11 sur les épaules, Loïc Meillard (7e à 87 centièmes) a été le seul à parvenir à rester dans la même seconde en partant aussi loin. Cela a été plus compliqué pour Daniel Yule (14e à 1’’43) et Tanguy Nef (17e à 1’’77). Marc Rochat (dossard 38) a réussi le gros coup de cette première manche en devançant son coéquipier genevois (16e à 1’’61). «Je m’en suis bien sorti, a soufflé le Vaudois qui est parti au moment où la pluie s’est transformée en neige. Je suis en forme. Cette saison, je parviens mieux à m’adapter aux différents tracés ce qui me donne une petite marge. Il faut confirmer en deuxième manche désormais.»

Luca Aerni (29e à 2’’15) a tremblé jusqu’aux derniers concurrents pour valider sa qualification. Il profitera d’une piste presque intacte sur le second tracé. Sandro Simonet (32e) et Noel Von Grüningen (41e) ne seront pas de la partie.

«Pire cette aprèm»

Alors que le thermomètre flirtait avec le zéro dans la matinée, les températures devraient encore augmenter à Chamonix où la pluie fera des dégâts. «Les conditions sont difficiles et ça sera encore pire cette aprèm quand il fera plus chaud», a confirmé Alexis Pinturault. Le leader du classement général de la Coupe du monde occupe le 8e rang provisoire (+0’’88).