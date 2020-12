Ski alpin – Zenhäusern peut viser le doublé Ramon Zenhäusern occupe le deuxième rang provisoire, après la première manche du slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Épilogue à partir de 20h45.

Ramon Zenhäusern a parfaitement fait honneur à son dossard rouge de leader de la Coupe du monde de slalom. KEYSTONE

Victorieux lundi à Alta Badia, Ramon Zenhäusern est en embuscade pour signer une deuxième victoire en deux jours en Italie. Lors de la première manche, du côté de Madonna di Campiglio cette fois, le Valaisan a signé le deuxième chrono, à 40 centièmes du leader Sebastian Foss-Solevaag.

Le Norvégien a relégué le reste de la concurrence à plus d’une demi-seconde. L’Italien Alex Vinatzer (3e, +0’’50), l’Autrichien Manuel Feller (4e, +0’’52), le Français Alexis Pinturault et Daniel Yule (5e ex-aequo, +0’’78) seront à la lutte pour le podium.

Le skieur du Val Ferret, double tenant du titre sur la Canalone Miramonti, devra effectuer une seconde manche de feu pour espérer tripler la mise lors du mythique slalom nocturne transalpin.

Meillard dans le dur

Pour Loïc Meillard, qui a fait forte impression en slalom géant depuis le début de la saison, la transition vers la plus technique des disciplines semble compliquée. 13e la veille à Alta Badia, la faute notamment à une première manche ratée, il n’a pas non plus trouvé la clé à Madonna di Campiglio et pointe au 17e rang provisoire (+1’’54).

Tanguy Nef était quant à lui bien parti, dans les temps des meilleurs mêmes. Las, le Genevois a commis une grosse faute à l’entrée du dernier mur, mais est malgré tout parvenu à éviter l’élimination (21e, +1’’68).

Luca Aerni, qui connait un regain de forme en ce début de saison, n’est pour sa part pas parvenu à se qualifier, la faute à un numéro de dossard trop élevé (49) pour prétendre à une piste de bonne composition.

Sandro Simonet, éliminé en première manche la veille, a connu le même sort mardi soir, en raison d’une faute sur le ski intérieur. Même frustration pour Marc Rochat, parti à la faute sur le haut de la Canalone Miramonti.

La deuxième manche est à suivre dès 20h45.

