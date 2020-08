Football – Zeqiri est encore loin de Marseille Des discussions existent entre l’OM et l’attaquant du Lausanne-Sport mais elles ne sont pas aussi avancées que ce qui a été annoncé. Brice Cheneval

Andi Zeqiri sort d’une saison à 22 buts et 10 passes toutes compétitions confondues avec le LS. KEYSTONE

Alors qu’Andi Zeqiri était relativement épargné par les rumeurs de transfert jusque-là, la perspective de son départ a soudainement pris du poids ces dernières heures. Il aura suffi d’un tweet du journaliste kosovar Arlind Sadiku. Ce dernier affirmait que l’attaquant du Lausanne-Sport avait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille et que les discussions entre les deux clubs se trouvaient à un stade très avancé.

Au LS, on refuse de commenter dans l’immédiat l’avenir de l’attaquant. «Un peu plus tard, sûrement», indique le directeur sportif, Souleymane Cissé. De son côté, l’agent de Zeqiri, Michel Urscheler, tempère l’emballement autour de son joueur. «À l’heure où je vous parle, je ne suis pas sur la Canebière avec un verre de pastis entre les mains, rigole-t-il. Oui, j’ai eu des contacts avec Marseille, parce que je connais des gens là-bas depuis plusieurs années, et cela concerne notamment Zeqiri. Mais c’est resté au stade de la prise de renseignements. Ce n’est pas plus avancé qu’avec la trentaine d’autres clubs avec qui j’ai discuté depuis quelques mois. Ce qui a été annoncé n’est pas fondé.»

Le contexte actuel n’incite pas à la dépense

Celui qui gère aussi les intérêts de Guillaume Hoarau, Bastien Toma, Vincent Sierro et Benjamin Kololli, entre autres, affirme qu’«il est encore très prématuré d’évoquer une piste sérieuse» concernant le Lausannois. «Andi est un jeune joueur (ndlr: 21 ans) donc on s’est dit qu’on prendrait notre temps pour bien faire les choses, poursuit-il. Trouver le bon club à cet âge-là, c’est difficile.» Qui plus est, le contexte de ce mercato estival, entre la perturbation des dates et l’impact de la pandémie sur les finances des clubs, invite plutôt ces derniers à la prudence.

Alors qu’il sort d’une saison à 22 buts et 10 passes décisives en 37 matches, toutes compétitions confondues, Andi Zeqiri fait forcément l’objet de convoitises. Toutefois, un transfert n’est pas assuré pour autant. «Tout est envisageable. Il ne faut pas oublier qu’il est encore sous contrat avec Lausanne», prend soin de rappeler Michel Urscheler. La perspective de poursuivre sa progression avec le LS en Super League ne doit pas déplaire au joueur. Mais si l’occasion de rejoindre les pensionnaires du Stade Vélodrome se présentait, il lui serait difficile d’y résister.