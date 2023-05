Football – Zeqiri, Garcia et Lotomba retrouvent l’équipe de Suisse Murat Yakin a dévoilé sa liste pour les confrontations face à Andorre et à la Roumanie, mi-juin, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Avec plusieurs retours notables. Brice Cheneval

Andi Zeqiri n’a plus joué avec l’équipe de Suisse depuis mars 2022. Keystone

Murat Yakin a dévoilé sa liste pour les deux prochains rendez-vous internationaux de l’équipe de Suisse, qui se déplacera en Andorre le 16 juin avant de recevoir la Roumanie à Lucerne le 19 juin dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.

24 noms ont été retenus, dont une bonne partie de revenants. À commencer par Xherdan Shaqiri. Absent du dernier rassemblement en mars en raison d’une blessure, le milieu offensif bâlois effectue son retour dans le groupe. Comme Yvon Mvogo, revenu à la compétition avec Lorient fin avril après cinq mois sur le flanc. Lui aussi indisponible en mars, Jordan Lotomba retrouve un groupe qu’il n’a plus intégré depuis juin 2022.

Amdouni convoqué malgré l’Euro M21

À noter, également, les retours de Ulisses Garcia, Andi Zeqiri, Steven Zuber et Michel Aebischer. Le premier, plus convoqué depuis novembre 2021, se voit récompensé de sa saison pleine avec Young Boys (champion et meilleur passeur de Super League avec 10 offrandes). Même situation pour l’ancien attaquant du Lausanne-Sport, qui a retrouvé du temps de jeu et l’efficacité à Bâle (18 buts en 50 matches toutes compétitions confondues). Sa dernière sélection remonte à mars 2022. Quant à Zuber et Aebischer, titulaires par intermittence du côté de l’AEK Athènes et de Bologne, ils retrouvent les joies de la sélection après respectivement un an et six mois d’absence.

Si Jonas Omlin et Silvan Widmer - tous deux blessés - ont été laissés de côté, Murat Yakin a fait appel à Zeki Amdouni. Éblouissant à Bâle (22 buts en 52 toutes compétitions confondues), où il forme une redoutable paire avec Zeqiri, l’attaquant genevois enchaînera avec l’Euro M21, organisé du 21 juin au 8 juillet en Roumanie et Géorgie, et où la Suisse entrera en lice le 22 juin. Ardon Jashari et Fabian Rieder, eux aussi dans le giron de l’équipe A, seront eux laissés à disposition complète de Patrick Rahmen, le sélectionneur des espoirs.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.