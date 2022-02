Premier disque – Zian, maître chanteur de la pop suisse Le Bâlois a tous les atouts dans ses manches pour rançonner les hit-parades internationaux. Feu de forêt ou de paille? À suivre. Francois Barras

À 28 ans, Zian a le bon profil pour se glisser dans la machine à tubes de la pop internationale. Porté par son single «Show You» aux 640’000 vues, son premier album, «Burden», est sorti le 28 janvier. arbel.ch

«Mon but est que la musique suisse soit juste… de la musique. Que l’on habite à Los Angeles, Londres ou Bâle, on peut prétendre au même succès.» Pas encore tout à fait apatride mais totalement arrimé dans son époque, Zian parle en anglais dans le combiné et déploie l’assurance de ceux qui ont bien préparé leur affaire. À 28 ans, le Bâlois publie son premier disque après l’avoir émietté sur le Net depuis plusieurs années, faisant ainsi scintiller les quatre lettres de son nom avant, il l’espère, leur envol vers les étoiles.

Il en a les moyens. La bonne gueule, déjà, profil de pâtre grec à la barbe bien taillée pour «beaugossitude» saine et sportive. Le style musical, ensuite, qui astique la carrosserie néogospel popularisée, notamment, par Rag&Bone Man, entre religiosité electroïde et chœurs ardents pour cathédrale numérique. La voix, enfin et surtout, cassée comme il faut, l’indéniable atout du musicien qui en fait un étalage rarement osé dans le giron de la pop helvétique.

C’est dit, Zian n’a aucun complexe et se présente effectivement comme il le souhaite: en produit international parfaitement standardisé capable de se fondre sans la rayer dans l’immense machine à tubes. Et qui ne voit nul paradoxe à citer comme valeur essentielle «l’authenticité de ma musique et des émotions qu’elle dégage»: la génération de musiciens qui a grandi avec «The Voice», sa spontanéité totalement scénarisée et ses larmes en gros plans, n’a pas fini de galérer avec la notion d’authenticité…

«Comme souvent mon prof voulait m’apprendre le piano et moi je voulais juste en jouer.» Zian

La démarche du Suisse, en tout cas, se veut sincère, ce qui n’exclut pas le professionnalisme. «Je suis parti une année au Canada pour apprendre l’anglais car il était important pour moi de chanter dans cette langue. J’ai beaucoup travaillé. J’écris et je compose ma musique tout seul, en autodidacte – j’ai pris deux ou trois cours de piano, adolescent, mais comme souvent le prof voulait me l’apprendre et moi je voulais juste en jouer. J’ai eu quelques groupes puis j’ai rencontré mon producteur et mon manageur. On a décidé que dans mon cas le me, myself and I était la meilleure option.»

Son piano, Zian en caresse les touches dans le clip de «Show You», parmi les singles sortis depuis 2020 pour faire saliver les fans. Un succès rare de la part d’un musicien helvétique - 650’000 vues – couronne l’essai. De bon augure pour le disque, «Burden», publié comme ses semblables entre deux vagues, parce qu’il faut bien à moment donné se jeter à l’eau. «J’ai vécu ces deux années sans frustration, parce que personne ne m’attendait. Les singles ont fait leur chemin sur le Net, je ne crois pas avoir été cassé dans mon développement. Le truc bizarre – mais je pense que la plupart des artistes le diront –, c’est que bien des chansons composées avant la pandémie prennent aujourd’hui dans leurs paroles un sens tout à fait différent. Mais l’émotion reste la même.»

La force de frappe de l’album, par sa production internationale, n’exclut pas des retours à la confidentialité piano-voix de l’auteur-compositeur-interprète, comme il en fit la démonstration l’an dernier au Zermatt Unplugged Festival et au Montreux Jazz, dans le cadre du programme Spotlight dévolu aux nouveaux talents. «Le concert de Woodkid à Montreux m’a beaucoup marqué, c’est le genre d’artiste qui me fascine. J’écoute de tout, de Metallica à Sia. Mais au final, c’est juste moi et mon piano quand je compose. On n’est jamais seul devant son piano, on crée tout un univers avec ses deux mains.»

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.