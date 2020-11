Il joue les finales de MLS – Ziegler: «On pense foot, mais en faisant attention à tout» Avec Dallas, Reto Ziegler est à trois matches du titre de champion des États-Unis. Prochaine rencontre éliminatoire dans la nuit de mardi à mercredi, heure suisse. Daniel Visentini

Avec le FC Dallas, Reto Ziegler s’apprête à disputer la demi-finale de la Conférence Ouest de Major League Soccer. KEYSTONE

À Dallas, c’est le boss. On ne sait pas trop s’il enfile un stetson dans les rues de Frisco, la banlieue dans laquelle le FC Dallas est établi, mais il pourrait. Loin du Vieux-Continent depuis 2018, Reto Ziegler (34 ans) a trouvé un coin de paradis au Texas. Il est le capitaine d’une équipe qualifiée pour les demi-finales de la Conférence Ouest de Major League Soccer (MLS).

Autrement dit: s’il s’impose à Seattle dans la nuit de mardi à mercredi pour nous (3h30 heure suisse), il lui restera la finale de Conférence, avant la grande finale du championnat américain de football, titre de MLS en jeu.

Un gardien suisse en face

Bon, il faut dire que les Seattle Sounders sont favoris. Mais, à trois matches du bonheur, Reto Ziegler pense davantage à renverser des montagnes qu’à se résigner. Il rêve surtout de tromper la vigilance de Stefan Frei, le gardien suisse des Sounders. Il est vrai qu’à Dallas, «Captain Reto» tire toutes les balles arrêtées, même s’il joue en défense centrale.

«J’ai une bonne frappe, l’entraîneur me fait confiance, lance-t-il depuis chez lui, avant l’entraînement. Nous avons eu une bonne semaine pour préparer ce match contre Seattle.»

Une semaine pour se remettre des émotions du match précédent, quand les Texans ont éliminé Portland au terme d’une séance de tirs au but un brin crispante: 8-7 pour Dallas! C’est Ziegler, entré à la 110e minute, qui a été désigné comme premier tireur. Après avoir marqué, il a dû patienter un petit moment et croiser beaucoup de doigts.

«Oui, c’était une sacrée série, assure-t-il. Mais comme je suis aussi le tireur officiel des penalties, j’ai ouvert le bal. Même si je venais seulement d’entrer en jeu.»

Sa mise à l’écart

En réalité, il est entré précisément pour cela. Pourtant, normalement, il est titulaire. «Oui, mais j’ai été placé deux semaines à l’écart de l’équipe, juste avant, explique Ziegler. En fait, ma femme est allée chez des amis, qui ont ensuite été positifs au Covid. Elle était cas contact, donc moi aussi, par ricochet. J’ai été honnête avec le club: j’ai immédiatement informé les dirigeants et l’entraîneur. Comme Dallas avait déjà été touché cet été par plusieurs cas, tout le monde fait très attention. Je n’ai jamais été positif personnellement, mais aucun risque n’a été pris: j’ai été mis à l’écart du groupe, près de deux semaines. Je n’ai pu retrouver l’équipe que juste avant le match à Portland. Raison pour laquelle je n’étais pas titulaire. Mais tout va mieux, j’ai retrouvé le rythme ces derniers jours. Je compte bien retrouver ma place aussi.»

Avec le nombre terrifiant de décès liés au Covid aux États-Unis (plus de 260’000 morts), la précaution est de mise au quotidien pour les équipes de foot. «Nous sommes testés tous les jours avant l’entraînement, les résultats tombent en fin de journée, dit Ziegler. Nous sommes dans une sorte de bulle, on nous rappelle sans cesse de faire très attention. On en parle beaucoup, on lit les infos. Ce n’est pas évident. On pense foot, mais en faisant attention à tout.»

Pas évident, non. Parce qu’au milieu de tout cela, il faut penser à un match important, contre Seattle. «J’ai montré cette semaine à l’entraînement que j’étais en forme, le coach peut compter sur moi.»

Le capitaine de Dallas ne lâchera rien. Au contraire, il a faim d’exploit. Avec ou sans stetson.