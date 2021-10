Football – Ziegler punit un LS en progrès Un penalty transformé par le Vaudois de Lugano a offert la victoire à son équipe face à des Lausannois qui avaient gâché quelques belles occasions auparavant. André Boschetti

Le joueur de Lugano Mohammed Amoura et celui de Lausanne Brahima Ouattara, au Cornaredo à Lugano. keystone-sda.ch

Encore sevré de victoire cette saison, le Lausanne-Sport se devait de bousculer ses habitudes pour tenter d’inverser une spirale négative de plus en plus préoccupante. Raison pour laquelle Ilija Borenovic a proposé, face à Lugano, un onze de départ avec trois changements majeurs. Le coach lausannois a d’abord choisi d’aligner Barès, un milieu de terrain, pour remplacer Husic dans sa défense à trois et assurer ainsi une meilleure qualité à la relance. Puis il a misé sur un trio d’attaquants pour donner un peu de poids à son offensive. Enfin, il s’est volontairement privé de l’un de ses piliers, Cameron Puertas, il est vrai bien en deçà du rendement espéré depuis deux mois.

Une petite révolution qui n’a bien sûr pas métamorphosé une équipe en panne de confiance mais qui lui a tout de même permis de se montrer un peu plus dangereuse que lors de ses deux dernières sorties. Alors que le LS n’était pratiquement jamais parvenu à inquiéter les défenses d’YB et Servette en 180 minutes, il a au moins eu le mérite d’essayer samedi soir. Et même de réussir à tromper Osigwe par Ouattara suite à un joli mouvement initié par Barès et Mahou. Un but, tout en finesse, malheureusement annulé pour un hors-jeu de l’Ivoirien (22e). Un Ouattara qui tentait dix minutes plus tard une bicyclette sans grand danger pour Lugano.

En face, les Tessinois ne se sont pas contentés de contempler les timides efforts adverses. Bien au contraire. À six reprises au moins, ils auraient pu prendre les devants avant la pause sans un excellent Diaw (19e, 31e, 32e) et un peu de malchance (superbe frappe enroulée de Lovric peu à côté/24e) et, surtout, lorsque Bottani, seul face à Diaw, voyait sa frappe heurter l’intérieur du poteau droit du gardien vaudois (36e).

Conscient du danger que représentait l’offensive luganaise, Borenovic renforçait un peu plus son entrejeu en insérant Puertas à la place de Mahou. Ce qui n’empêchait pas le LS de se ménager deux occasions nettes de prendre les devants mais Osigwe sauvait à deux reprises les siens sur une tête d’Ouattara (48e) puis un tir de Suzuki, seul face à lui (63e).

La partie s’emballait alors puisque Abubakar ratait ensuite l’immanquable face au but vide (66e) avant que Amdouni, seul face à Osigwe, ne voie, une minute plus tard, son tir frôler le poteau. Une troisième opportunité de prendre les devants que les Vaudois allaient amèrement regretter dix minutes plus tard. Suite à un duel perdu par Puertas aux 20 mètres, Amoura était irrégulièrement stoppé par Sow. Un penalty, transformé par Ziegler, qui offrait une seconde victoire consécutive à Lugano et donnait bien des regrets au LS.

Lugano - LS 2-0 (0-0) Afficher plus Cornaredo. 2075 spectateurs. Arbitre: M. Schärer. Buts: 78e Ziegler (penalty) 1-0, 94e Amoura 2-0. Lugano: Osigwe; Hajrizi (66e Amoura), Maric, Daprelà; Lavanchy, Sabbatini, Lovric (86e Guidotti), Ziegler; Bottani (81e Custodio), Abubakar (81e Belhadj); Celar (86e Facchinetti). LS: Diaw; Sow (80e George), Grippo, Barès; Chafik, Thomas, Kukuruzovic (64e N’Guessan), Suzuki; Mahou (46e Puertas), Amdouni; Ouattara. Avertissements: 23e Amdouni, 78e Ziegler, 81e Daprelà, 83e Custodio. Notes: Lugano sans N. Muci (suspendu), Baumann ni A. Muci (blessés). LS sans Husic (suspendu), Turkes, Brown, Sanches, Kapo ni Tsoungui (blessés).

