Le Paris Saint-Germain a officialisé vendredi, l’arrivée du Portugais Luis Campos, en charge «de l’organisation, du recrutement et de la performance de l’équipe professionnelle» pour remplacer le Brésilien Leonardo, avec le titre de conseiller football.

«Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club», a affirmé Campos, 57 ans, cité dans un communiqué du PSG.