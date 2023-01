Basketball – Zoccoletti: «J’espère gagner un jour un titre avec Nyon!» L’ex-joueur du Rocher a remporté son premier trophée ce dimanche à Monteux où il fait le bonheur de son coach Robbi Gubitosa à Massagno. Christian Maillard Montreux

Les Tessinois sont tellement heureux à l’image ci-dessous d’un Laurent Zoccoletti si utile dans l’équipe. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Robbi Gubitosa, qui a remporté ce dimanche avec cette SBL Cup à Montreux son premier trophée de la saison, le premier de sa carrière, est un homme comblé. Tout entraîneur a besoin d’un couteau suisse comme lui et le Tessinois n’a pas oublié, au moment des honneurs, de serrer fort contre lui un Laurent Zoccoletti tout sourire.

Laurent Zoccoletti tout sourire. DR

Grand, mobile, explosif, cet Argovien de 23 ans est le coéquipier idéal dans une équipe qui a de grosses ambitions comme Massagno. Véritable couteau suisse, qui ne rechigne pas à faire le sale boulot en défense, a joué deux ans avec Nyon (entre 2020 et 2022) avant de prendre le chemin du Tessin. Que du bonheur pour ce joueur polyvalent tout heureux de se retrouver dans la lumière.

Après un match compliqué la veille face à Genève où les Lions n’ont cédé que lors des deux dernières minutes, il a fallu beaucoup d’abnégation et une sacrée détermination à ce groupe de qualité pour aller chercher cette coupe. «On est comme une petite famille, se plaît à relever ce gros travailleur. On aime être ensemble, jouer ensemble et gagner ensemble dans les bons ou les moins bons moments. Là, il a fallu travailler dur pour décrocher cette victoire face à cet excellent Vevey.»

Laurent Zoccoletti (à droite) parle d’avoir trouvé une petite famille au Tessin. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Il s’agissait au Pierrier du premier sacre de la saison pour un club qui vise le triplé ce printemps. «Il y a encore deux autres titres qui nous tendent les bras mais pour remporter la Coupe de Suisse on va devoir aller gagner à Vevey et là ce sera encore une autre histoire.»

Laurent Zoccoletti n’a pas oublié non plus son passage sur la Côte où il avait d’ailleurs laissé un bon souvenir. «J’espère gagner un jour un titre avec Nyon!» Or, avant de songer à un possible retour au collège du Rocher, il a encore de quoi combler Robbi Gubitosa…



