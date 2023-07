BMX – Zoé Claessens: «J’étais là pour gagner et récupérer ce maillot» La Vaudoise s’est parée de l’or européen samedi pour la deuxième fois après 2021. «Rouler avec ce maillot toute l’année, c’est vraiment cool», dit-elle. Jérémy Santallo

World Cycling Centre

Si vous n’avez pas encore jeté un œil à la course de Zoé Claessens, disputée samedi soir lors des Championnats d’Europe de Besançon, en France, on vous le conseille – cela vous prendra 34 secondes – parce que c’est un modèle du genre: départ canon, première bosse qui sert de tremplin et habileté technique dans les virages ont laissé derrière elle ses concurrentes, à l’instar de la championne olympique britannique Bethany Shriever (4e).

«J’étais venue ici pour gagner et récupérer ce maillot de championne d’Europe. Car rouler avec toute l’année, c’est vraiment cool, confesse la Vaudoise de 22 ans, contactée dimanche matin par téléphone. C’était clairement un bon départ, l’un des meilleurs de ma vie. Généralement, si je pars bien, je diminue beaucoup le risque de me faire dépasser ensuite parce que la technique, c’est plutôt mon point fort.» Il fallait avant ça que son «start» soit irréprochable et il l’a été. Grâce au travail de réactivité fait en amont? La jeune femme de Villars-sous-Yens n’est pas du genre à tendre le bras pour appuyer sur des plots lumineux. «Je m’entraîne plus simplement, concède-t-elle. On répète des situations de départ, où tout est une histoire de timing. Avec le stress et l’adrénaline de la course, je trouve que c’est plus facile qu’à l’entraînement.»

Dans la grille de départ, il y a une voix qui accompagne les athlètes, un bip aléatoire qui retentit et un feu qui indique le moment de partir. Sur quoi se focalise-t-elle? «J’entends le bip mais je regarde surtout le feu, admet l’Echichanaise. Après il faut que le mouvement soit bon, être proche de la grille sans la toucher pour que le pédalage soit fluide avant la première bosse. Il y a pas mal d’informations à garder en tête.» Auréolée de son premier sacre continental en 2021 – elle avait fait l’impasse l’été dernier pour se focaliser sur des Mondiaux où elle avait raté l’or pour trois fois rien –, Zoé Claessens se verrait bien tout en haut du podium début août, à Glasgow. «C’est clair mais on verra bien une fois sur place. En attendant, je vais faire une semaine de récupération avant de basculer sur la préparation à Sarrians, dans le sud de la France.».

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.