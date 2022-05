Vie politique – Zoom dans les coulisses du pouvoir Plusieurs semaines en immersion, dans la vie quotidienne de nos politiques. C’est l’expérience proposée par la RTS, qui présente dès ce dimanche la «Grande Édition». Nicole Lamon

«La Grande Edition» nous plongera notamment dans le quotidien de Christelle Luisier et Nuria Gorrite.

On l’appréhende parfois furtivement au détour d’un reportage, mais le quotidien «bête et méchant» des politiques reste plutôt méconnu du grand public. En Suisse encore plus que dans d’autres pays, où la personnalisation des élus est moins taboue. Dans la «Grande Édition», qui prolongera à cinq reprises «Mise au Point» jusqu’aux élections fédérales d’octobre 2023, le journaliste François Roulet a poussé l’expérience assez loin. De plusieurs semaines passées dans le sillage des conseillères d’État vaudoises Nuria Gorrite et Christelle Luisier, il en extrait un film documentaire de 54 minutes sur le côté obscur de la fonction.