Classement et gastronomie – Zurich au top des meilleures villes pour végétariens, Genève au 40e rang La plateforme de logements à la demande Nestpick publie un index des 75 meilleures villes pour les végétariens. Christelle Morvant

Deux assiettes avec de la nourriture sont photographiées lors d'une visite du restaurant végétarien et vegan Tibits le mercredi 5 décembre 2018 au Buffet de la gare CFF de Lausanne. KEYSTONE

Alors que de plus en plus de personnes cherchent à réduire leur consommation de viande, disposer d’une offre végétarienne satisfaisante devient un argument supplémentaire pour certains, en particulier les jeunes qui déménagent. La plateforme Nestpick, fondée en 2014 par un entrepreneur allemand basé à Rotterdam et spécialisée dans le logement à la demande, vient de publier un classement des 75 villes les plus favorables pour les végétariens dans le monde.

Restaurant Tibits à Zurich. KEYSTONE

Prix des fruits et légumes, nombre de restaurants végétariens, ou événements et festivals végétariens, ce sont au total neuf critères dont tient compte l’étude de Nestpick. Sur cette base, les villes obtiennent un score total sur 100, qui détermine l’accessibilité et la qualité des offres végétariennes de chaque ville. Les résultats pour chaque critère particulier sont également détaillés dans le classement.