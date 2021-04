Hockey sur glace – Zurich pique l’avantage de la glace à un LHC inefficace Privés de Denis Malgin (blessé), les Lions vaudois ont perdu l’acte III de leur quart de finale des play-off, samedi (0-3). Les voilà menés 2-1 dans la série. Jérôme Reynard Lausanne

Charles Hudon et les Vaudois n’ont pas trouvé la faille face à Ludovic Waeber. Keystone

Lausanne a sans doute livré son meilleur match de la série, samedi soir à la Vaudoise aréna. Privés de leur top scorer Denis Malgin (blessé lors de l’acte III), les Lions ont haussé le ton et ont répondu présent dans les duels et dans les bandes. Ils ont par ailleurs enfin réussi à enchaîner les moments forts à 5 contre 5 pour mettre Zurich sous pression. Le scénario de la soirée a peut-être aidé, dans le sens où il a fallu faire la course derrière après l’ouverture du score de Ryan Lasch (15e 1-0, à 5c3), consécutive à des pénalités évitables concédées par Robin Grossmann et Floran Douay.

Toujours est-il que le LHC avait la bonne intensité, sous l’impulsion d’une quatrième ligne (Jäger-Froidevaux-Douay) exemplaire et inspirée. Problème: après un tiers initial indiscipliné, les hommes de Craig MacTavish ont manqué d’efficacité. Principalement en première partie de deuxième période, où Lausanne était clairement la meilleure équipe sur la glace et où Fabian Heldner (24e sur transversale) et Joël Genazzi (30e sauvetage de Waeber) ont eu le puck du 1-1 au bout de la crosse.

Contre réussi

Orpheline de son maître à jouer, la première ligne (Jooris-Gibbons-Hudon) a, elle, globalement manqué de tranchant dans l’exécution de son jeu en zone offensive (et en power play). En face, Zurich a fini par transformer l’un de ses contres pour faire le break à dix minutes du terme (50e Wick 0-2). Et donc chiper l’avantage de la glace au LHC dans cette série (2-1). Un LHC qui vient d’enchaîner 120 minutes sans marquer, mais qui pourrait récupérer Denis Malgin - et Tim Bozon, absent depuis le début de ce quart de finale - lundi à l’occasion du quatrième acte au Hallenstadion.

Lausanne - Zurich 0-3 (0-1 0-0 0-2) Afficher plus Vaudoise aréna, à huis clos. Arbitres: MM. Salonen, Urban; Altmann, Wolf. Buts: 15e Lasch (Noreau, Andrighetto/5c3) 0-1, 50e Wick (Berni, Waeber) 0-2, 60e Prassl (6c5) 0-3. Lausanne: Stephan; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger; Bertschy, Emmerton, Kenins; Jooris, Gibbons, Hudon; Krakauskas, Almond, Antonietti; Jäger, Froidevaux, Douay; Arnold. Entraîneur: MacTavish. Zurich: Waeber; Noreau, Marti; Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Meier; Prassl, Roe, Andrighetto; Bodenmann, Krüger, Hollenstein; Lasch, Sigrist, Rautiainen; Pedretti, Schäppi, Wick; Riedi. Entraîneur: Grönborg. Notes: Lausanne sans Bozon, Hudacek, Maillard, Malgin (blessés), Roth ni Schneeberger (surnuméraires). Zurich sans Baltisberger, Blindenbacher, Morant, Pettersson (blessés), Capaul ni Diem (surnuméraires). Tirs sur les montants: 17e Andrighetto, 24e Heldner, 54e Gibbons. 55e Stephan arrête un tir de pénalité de Hollenstein. Lausanne joue sans gardien dès 58’05. Pénalités: 6x2’ contre Lausanne; 5x2’ contre Zurich.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.