Votations du 27 septembre – Zurich veut des axes cyclistes et l’aménagement du Hardturm Les électeurs se sont prononcés dimanche en faveur d’un réseau d’axes cyclistes interdits aux voitures mais aussi pour le plan d’aménagement du futur stade de football.

La gauche majoritaire fait bloc derrière son initiative «Itinéraires cyclistes sûrs pour Zurich», soutenue aussi par les Vert’libéraux. KEYSTONE

Zurich va transformer des rues de quartiers en axes cyclistes interdits aux voitures. Ses citoyens ont plébiscité dimanche une initiative en ce sens. Ils ont aussi adopté l’aménagement du futur stade de football et des logements qui accompagnent au Hardturm.

Les votants de la ville ont dit «oui» à 59,1% à la planification proposée par les autorités sur le site en friche. Elle concerne l’aménagement du nouveau stade de football destiné au FC Zurich et à Grasshopper ainsi que de 174 logements de coopérative et de deux tours habitables de 137 mètres.

Les citoyens avaient déjà approuvé en novembre 2018 le principe de la construction d’un nouveau stade de football sur ce site. Ils votaient alors sur la cession à un prix préférentiel de 55’000 m2 à des investisseurs privés dont Credit Suisse pour y bâtir une arène de 18’500 places, des logements abordables et deux tours habitables de plus haut standing.

Les logements l’emportent

Un an plus tard, les opposants au projet ont saisi le référendum contre le plan d’aménagement du projet. Une communauté d’intérêts dénonçait principalement la disparition des jardins urbains installés sur la friche de l’ancien stade, la perte d’espaces de liberté en ville et la construction des deux tours surdimensionnées, selon elle.

La droite et les Vert’libéraux se trouvaient dans le camp du «oui». Partis dominants à Zurich, PS et Verts étaient partagés, comme il y a deux ans. Un comité de gauche regroupant plusieurs grandes figures, dont le président des Verts suisses Balthasar Glättli, soutenait toutefois le projet. Le marché conclu avec Credit Suisse prévoit en outre la mise à disposition de bâtiments en ville pour y réaliser 125 appartements bon marché supplémentaires.

Fort soutien aux cyclistes

Les Zurichois ont approuvé encore plus clairement l’aménagement d’un réseau de rues cyclables interdites au trafic motorisé, riverains et fournisseurs exceptés. Ils ont plébiscité à 70,5% l’initiative de gauche «Itinéraires cyclistes sûrs pour Zurich», soutenue aussi par les Vert’libéraux. L’exécutif et le législatif de la ville l’approuvaient également. La participation au scrutin a atteint 62,6%.

La ville doit désormais créer, dans les dix prochaines années, des axes rapides réservés aux cyclistes. Leur réseau de 50 km reliera les quartiers au centre-ville. Il empruntera des rues secondaires préexistantes. Les vélos y auront la priorité dans les croisements. Le réseau comprendra aussi des axes plus périphériques.

Retard à combler

L’initiative vise à combler le retard que Zurich accuse en matière d’infrastructures pour les cyclistes sur des villes européennes comme Copenhague ou Amsterdam. Elle prend aussi exemple sur les améliorations réalisées à Berne.

Née en raison de l’importante hausse du nombre de cyclistes en ville et des accidents qui les impliquent, l’initiative complète les projets de la municipalité. Celle-ci prévoit d’installer de larges pistes cyclables et des rues cyclables, où les vélos ont la priorité sur les voitures. Après un projet pilote mené dans plusieurs villes, la Confédération tarde toutefois à donner son feu vert définitif.

En Suisse romande, Genève fait, elle aussi, preuve d’ouverture au trafic des cyclistes en marge de la crise du coronavirus. Dans plusieurs rues, des pistes ont été fermées aux voitures pour favoriser l’utilisation des vélos en ville. Le canton s’est réjoui récemment de l’augmentation de 22% de l’usage de la bicyclette par rapport à l’an dernier.

ATS/NXP