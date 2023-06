Théâtre musical à Lausanne – «Zut à l’armistice!»: la Commune de Paris renaît au Pulloff La Cie Le Pavillon des Singes retrace l’histoire de l’insurrection de 1871 dans un cabaret-spectacle joliment enlevé. Natacha Rossel

Dans «Chantons la Commune!» Frank Semelet, Claudine Berthet et Frank Arnaudon déroulent le fil de ce pan de l’histoire de France. Philippe Pache

Barricades et slogans hardis: l’insurrection embrase les planches du Pulloff à Lausanne, jusqu’au 2 juillet. La pièce «Chantons la Commune!» sixième opus de la Cie Le Pavillon des Singes, retrace l’épisode de la Commune de Paris, proclamée le 18 mars 1971 et suivie de 72 jours de lutte avant d’être réprimée par les Versaillais au cours de la «Semaine sanglante». Signé Claudine Berthet et Frank Arnaudon, ce spectacle-cabaret est marqué du sceau de la compagnie lausannoise: tirer de l’oubli la chanson française d’antan.

«Sans amorcer de fausse concordance des temps, le spectacle entre souvent en résonance avec notre époque et ses soubresauts.»

Nous voici une année après la chute de la Commune. Le décor est délabré, interlope. Le feu est éteint, l’heure est aux procès des insurgés. Flash-back. On reprend depuis le début. Les trois camarades (Claudine Berthet, Frank Arnaudon et Frank Semelet) déroulent le fil de ce pan de l’histoire de France postrévolutionnaire: prémices de la guerre franco-prussienne en 1870, signature de l’armistice en janvier 1971, hissage de l’étendard rouge, déboulonnage de la colonne Vendôme, jusqu’à la répression dans le sang des insurgés. La trame décrit aussi le point de vue des événements depuis la Suisse romande: «Genève aime les communards, Lausanne les exècre!»

Chansons, poèmes et articles de presse

Malgré certains passages inégaux et quelques longueurs, cette partition joliment enlevée, rehaussée par les notes du pianiste Paul Kapp, déplie un récit rythmé dans une alternance de chansons d’époque, de poèmes, d’extraits de textes, d’articles de journaux. Rejoints en cours de route par la Chorale anarchiste de Lausanne, les acolytes entonnent des airs revendicateurs, souvent insolents ou goguenards. «Zut à ton armistice! Bismarck nous n’en voulons pas!»

Mention spéciale à l’excellent Frank Semelet, hilarant dans les rôles d’un avocat pédant, du vaillant communard, de l’homme d’État Adolphe Thiers ou du nanti davantage préoccupé par son bifteck à l’échalote que par le sort de l’Alsace et de la Lorraine. Le comédien et ses deux compères brocardent allégrement la fatuité bourgeoise, le mercantilisme et l’exploitation des ouvriers. Sans amorcer de fausse concordance des temps, le spectacle entre souvent en résonance avec notre époque et ses soubresauts, où l’on se prête aussi à rêver, peut-être, au «Temps des cerises».

Natacha Rossel était journaliste à la rubrique culturelle et couvrait les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle a travaillé à «24heures» de 2012 à 2023. Elle est passée également par les rubriques Vaud & Régions et Web. Plus d'infos @NatachaRossel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.