JO de Tokyo – Zverev en or plutôt que Djokovic Alexander Zverev a été sacré champion olympique: l’Allemand a battu le Russe concourant sous bannière neutre Karen Khachanov en finale. AFP

Alexander Zverev a démontré qu’il faudra aussi compter avec lui dans les années à venir. AFP

On attendait Novak Djokovic, c’est finalement Alexander Zverev qui a été sacré à Tokyo: l’Allemand a remporté dimanche la médaille d’or du simple des Jeux olympiques, en battant le Russe concourant sous bannière neutre Karen Khachanov à l’issue d’un tournoi de tennis marqué par les desillusions des grands favoris.

En battant nettement Khachanov en finale, 6-3, 6-1, il remporte le titre le plus prestigieux de sa carrière, lui qui à 24 ans, et malgré déjà 15 titres sur le circuit ATP – dont 4 Masters 1000 – court toujours après son premier Grand Chelem.

Cette victoire vient clore un tournoi olympique privé de nombre des meilleurs mondiaux – Rafael Nadal, Roger Federer – et où les favoris présents ont failli.

Le podium Afficher plus Tennis, simple messieurs: Or: Alexander Zverev (ALL) AFP Argent: Karen Khachanov (ROC) AFP Bronze: Pablo Carreno Busta (ESP) AFP

Mais la plus grande surprise est venue de la chute en demi-finale du No 1 mondial, Novak Djokovic, grand favori venu au Japon pour remporter son premier titre olympique mais battu par Zverev vendredi. Il en repart finalement bredouille et diminué par une blessure à l’épaule et un «épuisement physique et mental». Peu rassurant à un mois de l’US Open (30 août-12 septembre).

La revanche de Zverev

Si en double la logique a été respectée, avec les victoires des têtes de série No 1 – les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova chez les dames, les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic chez les messieurs – en simples, c’est une revenante et un jeune loup qui se sont imposés.

Samedi, la Suissesse Belinda Bencic, ancienne No 1 chez les juniors à la carrière freinée par les blessures à répétition, a remporté le titre chez les dames, et dimanche Alexander Zverev est venu montrer, après son exploit contre Djokovic vendredi, qu’il faudra aussi compter avec lui dans les années à venir.

La consécration pour Alexander Zverev, nouveau champion olympique. AFP

Une belle revanche pour celui qui, il y a un peu moins d’un an, voyait ses espoirs de décrocher une première victoire en Grand Chelem s’envoler brutalement à l’US Open. Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Dominic Thiem, Zverev avait vu l’Autrichien s’imposer au terme d’un thriller de 4h02. Il était passé à deux points du match.

Mais depuis il s’est bien repris, remportant deux titres à Cologne à l’automne et atteignant les demi-finales à Roland-Garros. Dimanche, toujours très efficace au service (6 aces, 69% de premières balles), il a assommé Khachanov de coups gagnants (65 contre 43 au Russe) pour s’imposer en seulement 1h21.

