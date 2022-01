Tennis – Zverev et Monfils ont dominé leur sujet à Melbourne L’Allemand et le Français se sont imposés en trois sets lors de leur match du deuxième tour de l’Open d’Australie. Ils joueront en 16es de finale.

Alexander Zverev n’a jamais tremblé. AFP

Alexander Zverev, 3e mondial, s’est montré implacable pour battre l’Australien John Millman (89e), pourtant bruyamment soutenu par le public, 6-4 6-4 6-0 en 1h59, ce mercredi au 2e tour de l’Open d’Australie.

«Je me sens bien, j’ai gagné, a-t-il lancé. L’ambiance a été super et j’espère qu’elle sera encore plus forte par la suite. Je m’étais préparé à ce que tout le monde soit contre moi et me siffle. Pour ou contre moi, ce qui me plaît, c’est qu’il y ait de l’ambiance.»

L’Allemand confirme qu’il faudra compter sur lui dans la course au titre, lui qui vise un premier trophée du Grand Chelem après la finale perdue à l’US Open en 2020 contre Dominic Thiem. La route est cependant encore longue, mais elle ne se redresse pas encore trop violemment pour lui, puisque le champion olympique affrontera vendredi le Moldave Radu Albot (124e et issu des qualifications) pour tenter de se hisser en 16es de finale.

Monfils: «Les gars, je suis de retour!»

Pour sa part, Gaël Monfils (20e mondial) n’a pas traîné pour battre le Kazahk Alexander Bublik (37e) 6-1 6-0 6-4 en 1h29, mercredi au 2e tour de l’Open d’Australie. «Je me suis senti super bien: je bougeais vite, j’ai bien servi, j’ai fait quelques trick shots (coups hors norme)... bref: tout allait», s’est félicité le Français de 35 ans.

Le torticolis qui l’a obligé à déclarer forfait au tournoi No 2 d’Adelaïde quelques jours après avoir remporté le titre à Adelaïde 1 semble bien oublié, comme il l’avait prévu. «Les gars, je suis de retour!», a-t-il lancé au public. L’an dernier, il avait quitté en pleurs Melbourne en constatant sa parfaite impuissance dès le premier tour.

Vendredi, il affrontera le Chilien Cristian Garin (19e) pour tenter de se hisser en 16es de finale. Il aurait dû être attendu par Novak Djokovic, mais comme celui-ci a été expulsé d’Australie, le tableau s’est dégagé.

Gaël Monfils a été spectaculaire lors de son match du deuxième tour face au Kazahk Alexander Bublik. AFP

Renaud Tschoumy

